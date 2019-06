Wanderung : Wanderung entlang der Endert

Üdersdorf (red) Der Eifelverein Üdersdorf veranstaltet am Sonntag, 16. Juni, eine Wanderung entlang der Endert. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderwegweiser gegenüber der Kirche in Üdersdorf. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften Die Wanderung beginnt in Büchel am Parkplatz an der Kirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken