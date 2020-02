Wanderung : Wanderung auf dem Achtsamkeitspfad Kleine Kyll

Manderscheid (red) GesundLand Landschaftsmentoren und Entspannungscoaches führen am Sonntag, 9. Februar, und noch mal am 23. Februar eine Wanderung über den Achtsamkeitspfad Kleine Kyll. Der Treffpunkt ist jeweils um 9.45Uhr am Parkplatz Heidsmühle, Manderscheid (Mosenbergstraße 22). Die Wanderung kostet fünf Euro und dauert rund zweieinhalb Stunden.



