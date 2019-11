Wanderung : Wanderung auf dem Wacholder-Kyll-Weg

Üdersdorf (red) Der Eifelverein Üdersdorf lädt für Sonntag, 10. Novmeber, um 10 Uhr zu einer Wanderung auf dem Wacholder-Kyll-Weg ein. Der Weg führt von der Kirche aus an der Grillhütte vorbei ins Tal des Trombaches und an diesem entlang bis zum Abzweig zur Wacholderheide.

Treffpunkt ist am Dorfbrunnen gegenüber der Kirche. Von dort gelangen die Mitwanderer in Fahrgemeinschaften an den Ausgangspunkt.