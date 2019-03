später lesen Wanderung Eifelverein wandert rund um Gillenfeld Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Eifelverein, Ortsgruppe Gillenfeld, lädt für Donnerstag, 4. April, zu einer Tour „Rund um Gillenfeld“ ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am alten Backhaus in Gillenfeld. Die Strecken variieren und gehen in einem Rundkurs von etwa sieben Kilometern und einer Dauer von zwei bis drei Stunden um Gillenfeld herum.