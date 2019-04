später lesen Wanderung Wandern auf dem Zwei-Bäche-Pfad Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Eifelverein Mürlenbach bietet am Mittwoch, 1. Mai, eine 15 Kilometer lange Rundwanderung auf dem „Zwei Bäche-Pfad“ an. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kyllwiese am Bahnübergang in Mürlenbach.