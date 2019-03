später lesen Wanderung Eifelverein lädt zu Wanderungen ein Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Eifelverein Hillesheim bietet am Mittwoch, 3. April, um 14.30 Uhr eine Wanderung im Bolsdorfer Tälchen an. Vom Info-Pavillion am See geht es am Rande des Follberges auf der alten Bahnstrecke Richtung Bolsdorf und am Bach entlang zurück zur Info-Hütte.