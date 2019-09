Wanderung : Wanderung im Hohen Venn

Hillesheim Den Eifelverein Hillesheim zieht es am Sonntag, 15. September in die deutsch-belgische Grenzregion. Am Rande des Hohen Venns führt die elf Kilometer lange Wanderung vom Warchetal zur Burg Reinhardstein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken