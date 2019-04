später lesen Wanderung Wanderung im Perlenbachtal Teilen

(red) Der Eifelverein Üdersdorf fährt am Karfreitag, 19. April, nach Monschau-Höfen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderwegweiser gegenüber der Kirche in Üdersdorf. Mit privaten Autos wird in Fahrgemeinschaften zum Wanderparkplatz Zum Brückelchen gefahren.