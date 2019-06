Wanderung : Eifelverein wandert auf dem Felsenpfad

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet am Samstag, 6. Juni, eine geführte Wanderung in den Gerolsteiner Dolomiten an. Start ist um 14 Uhr in Daleiden bei der Bushaltestelle an der B410. In Fahrgemeinschaften geht es von hier nach Gerolstein auf den Parkplatz „P2“ der gegenüber von Norma direkt an der Kyll liegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken