Freizeit : Wanderung ins Moseltal

Lutzerath Roswitha Lescher bietet am Donnerstag, 19. September, um 10 Uhr eine Wanderung mit dem Titel „Geschichten vom Kampf der Elemente und aus dem Leben der Menschen“ an. Sie führt von Lutzerath über verschlungene Wege nach Bad Bertrich.

Unterwegs erklärt sie, wie mächtige Naturgewalten mit ihren Vulkanausbrüchen die faszinierende und einmalige Landschaft geformt haben. Sie blättert so durch ein Bilderbuch einer vielfältigen, bunten Eifellandschaft mit mächtigem Lavagestein und spektakulären Blicken aus der Vogelperspektive in das Üssbachtal. Start ist an der Tourist-Info in Lutzerath, wo im Jahr 1726 ein Hauptpostamt mit Pferdewechselstation für die Postkutschenstrecke Trier-Koblenz errichtet wurde. Weiter geht es durch das Tal der Mühlen, wo zur Zeit Napoleons die Räuberbande um Hans Bast Reisende überfiel.