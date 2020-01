Freizeit : Wanderung mit Überraschung

Neroth (red) Die Eifelverein-Ortsgruppe Hillesheim bietet eine Wanderung durch den Salmwald an. Am Sonntag, 12. Januar, geht es um 10 Uhr in Hillesheim zur Abfahrt Richtung Neroth los.

Da Neroth in einem Talkessel liegt, müssen sich die Teilnehmer für die kleine Wanderung zuerst mal bergauf bewegen. Sobald die Höhen erreicht sind, werden die Teilnehmer hier und da mit der schönen Aussicht in die winterliche Eifel belohnt. Die acht Kilometer lange Strecke ist gut zu laufen, anständiges Schuhwerk und Kleidung sind jedoch nötig.

Die Teilnehmer erwartet laut Veranstalter eine Schlussrastüberraschung.