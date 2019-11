Freizeit : Wanderung rund um Birresborn

Mürlenbach/Birresborn Der Eifelverein Mürlenbach lädt für Sonntag, 17. November, um 10.30 Uhr zu einer Überraschungswanderung rund um Birresborn ein. Treffpunkt ist die Kyllwiese in Mürlenbach. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Startpunkt der Tour am Parkplatz an der Grillhütte in Birresborn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken