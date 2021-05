Freizeit : Angebot für Mitte Juni: Mit Führung durch die Birresborner Eishöhlen wandern

Birresborn (red) Helm auf und Licht an: So ausgerüstet können die Birresborner Eishöhlen gefahrlos erkundet werden. Der nächste Termin für die von Gästeführerin Brunhilde Rings veranstalteten Wandertouren durch die Höhlen ist am 11. Juni um 18 Uhr.

Die Teilnahme kostet sieben Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder und 17 Euro als Festpreis für Familien.