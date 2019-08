Natur : Den Vogelzug beobachten

Ulmen (red) Der Eifelverein Ulmen lädt für Sonntag, 1. September, zu einer Vogel-Exkursion ein. Gemeinsam mit dem Biologen Christian Dietzen werden die Teilnehmer mehr über das einzigartige Gebiet am Ulmener Jungferweiher und über dessen reichhaltige Vogelwelt erfahren.

Je nach Wasserstand können rund um den Junferweiher viel Vogelarten beobachtet werden, die sich auf den Herbstzug vorbereiten. Der Rundgang beginnt um 9 Uhr am Parkplatz an der Campinganlage in Ulmen und dauert circa drei Stunden.