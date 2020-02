Natur : Wanderung zum „Radschiewele“

Hillesheim (red) Am ersten Sonntag nach Karneval, 1. März, findet auch in diesem Jahr die Wanderung zum Nachbarort Walsdorf zum „Radschiewele“ statt. Die Wanderer treffen sich um 17.30 Uhr am Rathaus in Hillesheim.



