Wanderung : Wanderung zum wachsenden Wasserfall

Schalkenmehren (red) Der Eifelverein Schalkenmehren veranstaltet am Sonntag, 9. Februar, eine Naturerlebniswanderung zu dem wachsenden Wasserfall Dreimühlen. Die etwa neun Kilometer leichte Rundwanderung beginnt in Üxheim-Ahütte und führt entlang des Rohrsbachs weiter dem Mühlenbach folgend in das Naturschutzgebiet Ahbach.



