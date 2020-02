Wanderung : Wanderungen zur Karnevalszeit

Schalkenmehren (red) Der Eifelverein Schalkenmehren bietet am Samstag, 22. Februar, und Sonntag, 23. Februar, zwei Wanderungen an. Die Wanderung „Wandern wo us Heimat is“ ist eine 15 kilometer lange, leichte bis mittelschwere Rundtour im Naturschutzgebiet Dauner Maare.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken