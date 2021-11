Neues Buch von Rainer Nahrendorf : Warum die Eifel ein bedrohtes Orchideenparadies ist

Blankenheim/Niederehe Autor Rainer Nahrendorf beschäftigt sich in seinem neuen Buch mit diesen Pflanzen, die aus seiner Sicht besser geschützt werden sollten.

Rainer Nahrendorf hat ein Thema, das ihn seit einiger Zeit umtreibt: die Gefährdung der Orchideen in Deutschland, auch in der Eifel. Daher widmet er sich in seinem neuen Buch „Eifel – Das bedrohte Orchideenparadies“ diesem Thema. Er will Wanderer und Spaziergänger für die Schutzbedürftigkeit der Orchideen sensibilisieren und sie anregen, den Naturschönheiten mit Respekt zu begegnen.