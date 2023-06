„Ich nehme kein Fahrrad mit!“ Warum es so schwierig ist, in der Region ein Fahrrad in Zug und Bus mitzunehmen

Daun/Gerolstein/Bitburg · Was man beim Umstieg vom Auto auf E-Bike und ÖPNV so alles erlebt und was sich dringend ändern muss, damit das mit der Verkehrswende in der Region klappt: Unser Reporter hat einen Selbstversuch gewagt.

02.06.2023, 18:02 Uhr

Die Fahrradmitnahme in den Bussen der Region funktioniert alles andere als gut, ist stets vom Willen des Busfahrers abhängig. Oftmals, selbst wenn genug Platz da ist, heißt es: "Das Rad bleibt draußen!" Lediglich in den spezeillen Radbussen samt Anhänger funktioniert sie problemlos, sofern dies im Vorfeld gebucht wurde. Foto: TV/Mario Hübner

Termin in Bitburg. Also warum nicht das neue E-Bike (samt Bahn) nutzen, denn die Züge fahren ja endlich wieder Richtung Trier. Außerdem habe ich mir auch für solche Zwecke neben dem Rad auch das Deutschlandticket besorgt. Die sechs, sieben Kilometer vom Bahnhof Erdorf hoch in die Stadt sind dank Elektromotor kein Problem. Klappt alles bestens. Läuft!