Über die Kyll : Warum in Mürlenbach eine neue Radwegebrücke gebaut wird

Im Zuge des Kylltalradweges wird in diesem Frühjahr eine neue Radwegbrücke gebaut. Die Trassenführung kann dann von der gefährlichen L 24 auf ein neues Stück Radweg abseits des Straßenverkehrs verlegt werden. Ein Mehrwert für die Radfahrer. So sieht die Planzeichnung des LBM aus. Foto: Landesbetrieb Mobilität (LBM)/Hoeser Rudolf

Mürlenbach Eine gute Nachricht hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) für die Radfahrer auf dem Kylltalradweg: Bei Mürlenbach wird eine neue Radwegebrücke über die Kyll gebaut.

Ein aufmerksamer Leser des TV hat bei uns nachgefragt, was aus der Ankündigung geworden ist, dass dem LBM für den Bau von Brücken, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen und deren Unterhaltung in seinem Zuständigkeitsbereich 40 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Es wurden auch Maßnahmen aufgelistet, darunter der Neubau einer Radwegebrücke in Mürlenbach. Auf Nachfrage teilt der LBM mit: „Die Planung, die den Neubau der Radwegebrücke über die Kyll in Mürlenbach sowie weitere 610 Meter Radweg umfasst, ist bereits abgeschlossen und der Auftrag zur Umsetzung wurde im Sommer 2022 an eine Baufirma erteilt. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2023 vorgesehen“, so Dajana Becker vom LBM Gerolstein.