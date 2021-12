Glaube : Afelskreuze als Zeugen der Vergangenheit

Ein Afelskreuz nahe Katzwinkel an einem alten Pilgerweg nach Trier. Foto: Alois Mayer

Mehren/Olzheim An einigen Wegekreuzen erhielten früher Gläubige einen Segen oder Ablass. Etwa bei Mehren (Kreis Vulkan­eifel) oder Olzheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alois Mayer

Die Eifel ist reich an christlichen Symbolen, seien es Heiligenhäuschen oder zahlreiche Wegekreuze. Die meisten Kreuze wurden aus freudigen oder traurigen Anlässen aufgestellt, dienen als Erinnerungszeichen, Mahnmale oder zum Gedenken.

Ein sogenannntes Afelskreuz aus Sandstein bei Olzheim . Foto: Alois Mayer

Sehr viele Kreuze tragen auch Namen, die teils auf den Aufsteller oder Stifter (Totengedenkkreuze) hinweisen, an große Unglücke oder Epidemien erinnern (Unfall- und Pestkreuze) oder an erfüllte Gelübde (etwa Angst-, Kriegs- oder Dankkreuze). Daneben finden sich in der Vulkaneifel auch einige mit dem seltenen und seltsamen Namen Afelskreuz oder Affelskreuz.

Ein sogenannntes Afelskreuz bei Mehren. Foto: Alois Mayer

Bäume umgeben dieses Afelskreuz aus dem 19. Jahrhundert bei Mehren. Foto: Alois Mayer

Unmittelbar am Ortsausgang Mehrens, Richtung Schalkenmehren steht am uralten Matthias-Pilgerweg nach Trier zwischen zwei mächtigen Bäumen das Merrener Aafels-Kreijz. Heute ist es ein kleiner, halbrunder Bildstock, der im 19. Jahrhundert an der Stelle eines verfallenen Vorgängers neu errichtet wurde.

Ein sogenannntes Afelskreuz nahe Esch bei Gerolstein. Foto: Alois Mayer

In der Mehrener Pfarrchronik ist es als „Ablass-Kreuz“ bezeichnet mit dem Hinweis auf einen Franz Querings, der auf der Wallfahrt nach Klausen gestorben ist. Gleichzeitig wird mit ihm die Jungfrau Gertrud Kemmers in Verbindung gebracht – sie starb 1761.

Für sie bestand das Versprechen, bei jeder Wallfahrt nach Klausen an dieser Stelle inne­zuhalten und für ihr Seelen­heil zu beten.

Das wohl bekannteste Afelskreuz steht inmitten der Struth, an einer alten römischen Heerstraße, über die seit Jahrhunderten Pilger aus dem Bonn-Kölner Raum zum Grab des Apostels Matthias nach Trier gehen. Die Matthias-Bruderschaft aus Bonn hat dort 2004 einen Gedenkstein aufgestellt, an dem sie alljährlich mit ihren Pilgergebeten himmlischen Segen erbittet.

Und genau an der geheimnisvollen und sagenreichen Stelle, an der sieben Wege knapp zwei Kilometer nordwestlich von Katzwinkel zusammentreffen, erhebt sich mitten im Wald neben der kleinen Brigitta-Kapelle ein mächtiges Holzkreuz. Über drei Meter ist es hoch und aus schweren Eichenbalken gemacht. Sein Name Afelskreuz sowie die Leidenszeichen der Passion Jesu – Dornenkrone, drei Nägel, Ysoprohr mit Essigschwamm und Lanze – sind eingeschnitzt. Außerdem die Jahreszahlen 1231 und 1931. Die erste ist heute nicht mehr zu klären. 1931 weist auf das Jahr hin, in dem am 12. Juli das jetzige Kreuz aufgestellt wurde, anstelle eines morschen Vorgängers. 1976 wurde es erneut umfassend restauriert.

Die Beinhausener Pfarrchronik erwähnt mehrere Bitt- und Gelöbnisprozessionen, die alljährlich von der Pfarrkirche Hilgerath aus zu dieser christlich geprägten Kultstätte führten. Dort sei in dem Schaft des früheren Afelskreuzes eine Nische eingehauen gewesen. In sie konnte die sogenannte Monstranz hineingestellt werden, mit der dann Priester den sakramentalen Segen spendeten.

Ein weithin sichtbares Sandsteinkreuz mit dem Namen Afelskreuz steht auch auf einem Hügel oberhalb des Ortes in Esch nahe Stadtkyll (Verbandsgemeinde Gerolstein). Die Dorfüberlieferung will wissen, dass es um 1630 auf Veranlassung des damaligen Pfarrers Hilger Hildenbrand errichtet wurde. Es sollte als Mahnmal an Zeiten von Hexenverfolgungen dienen. Und auch als Dankkreuz, weil Esch von einem in dieser Gegend wütenden Ausbruch der Pest verschont geblieben war.

Über Jahrhunderte zogen betend und singend Prozessionen zu diesem Kreuz, um dort priesterlichen Segen zu erhalten. Heute begeben sich alljährlich Matthiaspilger aus dem Raum Mönchengladbach zu diesem Ablasskreuz, beten eine Litanei und legen kleine Kränze nieder, die aus Tannenzweigen geflochten sind.

Auch südwestlich von Olzheim bei Prüm befindet sich an einem Feldweg ein stark verwittertes Nischenkreuz von 1613 mit einem Relief des Heiligen Nikolaus, das Afelskreuz genannt wird. Dorthin sollen ebenfalls Prozessionen einen Ablasssegen mit einer Monstranz erhalten haben, die in die Nische abgestellt werden konnte.

Bei Berndorf (Naturpark Vulkaneifel) steht etwa 400 Meter südwestlich des Ortes ein Nischenkreuz aus rotem Sandstein auf dem Malberg – wohl das älteste Kreuz in der Gemarkung. Vermutlich stammt es aus dem Jahr 1597. Im Volksmund wird es ebenfalls Afelskreuz genannt, da an ihm ein besonderer Ablass zu erhalten war.

Manche deuten den Namen „Afelskreuz“ als Dialektwort für „Eifelkreuz“. Mag man auch im Dialekt des Mayener Raums die Vokale „ei“ als „aa“ aussprechen, so trifft dies niemals auf den Sprachraum der Vulkaneifel zu. Die Deutung des Afelskreuzes als Eifelkreuz kann demnach nicht stimmen. Andere sind der Meinung, das Wort „Af(f)el“ sei ein mittelalterlicher Ausdruck für eine Viehkrankheit, bei der Rinder Geschwulste und Entzündungen bekommen.

Jedoch war der Ausdruck „Affel“ als Krankheit bei befragten Landwirten nicht bekannt. Theoretisch müssten dann auch bei dieser typischen Erkrankung wesentlich mehr dieser Denkmäler in der bäuerlichen Großeifel oder in Deutschland zu finden sein, was jedoch nicht der Fall ist. Von daher wird diese Deutung als „Bittkreuze gegen (eine spezielle) Viehseuche“ ebenfalls unkorrekt sein.