Der Kommandeur gibt Auskunft Was dieses Jahr auf die Gerolsteiner IT-Kräfte der Bundeswehr zukommt

Gerolstein · Einsatz an der Ostflanke in Polen, Teil der schnellen Eingreiftruppe der Nato und wichtige IT-Spezialisten innerhalb der Bundeswehr: Auch 2024 steht das Informationstechnikbataillon 281 in Gerolstein wieder vor großen Herausforderungen. Und bekommt bald hohen Besuch.

20.02.2024 , 07:24 Uhr

Eine Folge von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine: Die Gerolsteiner, Fernmelde- und IT-Soldaten, die aktuell teilweise zur schnellen Eingreiftruppe der Nato gehören, trainieren wieder verstärkt ihre militärischen Fähigkeiten - vom Schießen bis zum Sichern, Patrouillegehen oder -fahren. Foto: TV/Mario Hübner

„Wir gehen gut ausgebildet und motiviert die Herausforderungen im neuen Jahr an“, sagt Oberstleutnant Sascha Günther, Kommandeur des IT-Bataillons 281.“ Dazu zählt zentral, dass weiterhin (bereits seit 2022) 250 Soldaten und Soldatinnen des Bataillons zur schnellen Eingreiftruppe der Nato zählen und so trainiert und aufgestellt sein müssen, dass sie binnen weniger Tage einsatzbereit sind – an der Ostflanke des Bündnisses.