Literatur : Lesung in Gerolstein: Vom Verlust der Eifeler Vulkanberge

Lesung in Gerolstein: Vom Verlust der Eifeler Vulkanberge

Beeindruckend: die Felsen unweit des Lavaabbau-Gebietes an der B 410 zwischen Büdesheim und Gerolstein-Lissingen. Foto: TV/Maria Adrian

Gerolstein Ute Bales liest in Gerolstein aus ihrem neuen Roman „Vom letzten Tag ein Stück“. Thema: der Wöllersberg.

Ute Bales liest am Samstag, 13. November, ab 15 Uhr im Rondell in Gerolstein aus ihrem neuen Roman „Vom letzten Tag ein Stück“. In dem Buch stellt sie den Berg ihrer Kindheit ins Zentrum, den Wöllersberg bei Lissingen, wo sie groß geworden ist. Er ist einer der Hausberge von Gerolstein, dessen weitgehende Zerstörung durch Gesteinsabbau trotz erheblichen Widerstands und Rechtsstreits vollzogen wurde.