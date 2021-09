Sagenumwobene Steine : Wenn Punkt 12 Uhr die Hippelsteine tanzen

Vom Hippelstein bei Gönnersdorf heißt es, das er sich dreimal um sich selber drehe, wenn er das Mittagsläuten höre. Foto: TV/Alois Mayer

Gönnersdorf/Katzwinkel Sie kommen in der Vulkan­eifel des Öfteren vor, sind ein Hingucker und bieten reichlich Anlass, aufmerksam beachtet zu werden: Findlinge. Der TV erklärt einige besondere Exemplare.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alois Mayer

Wer kennt ihn nicht, Obelix mit seinem Hinkelstein. Doch hat ein solcher Stein nichts mit „Hinkeln“, also kleinen Hühnern zu tun. Es ist vielmehr eine Verballhornung des Wortes „Hünenstein“ (Riesenstein), das über „Hühnerstein“ zum gebräuchlichen „Hinkelstein“ wurde. Das gleiche gilt für den Ausdruck „Hippelstein“, der in der Eifeler Sprache häufig zu finden ist. Die Wissenschaft gibt solchen Steinen den Namen Menhir. Aus der bretonischen Sprache stammend (maen = Stein, hir = lang) bezeichnet das Wort also einen meist aufgerichteten recht großen Stein, einen „Langstein“.

Von Vulkanen herausgeschleudert Oft sind es Findlinge, die während der Eiszeit von Gletschern sehr weit transportiert oder von feurigen Vulkanen herausgeworfen wurden. Nun liegen und stehen sie in Landschaften und in einer Umgebung, in der sie geologisch fremd sind. Deswegen bieten sie genügend Anlass, vom Volk besonders aufmerksam beachtet zu werden. Es sucht nach Erklärungen, ihr ungewöhnliches Vorkommen zu deuten. Kein Wunder also, wenn sie sehr oft mit übernatürlichen Wesen, Teufeln und Hexen, in Verbindung gebracht, ihnen mystische Kräfte angedichtet werden oder sie geheimnisvolle Horte vergrabener Schätze sein sollen.

Wenn man den Weg von Katzwinkel aus in Richtung Afelskreuz wandert, weist ein Schild hin auf einen markanten Stein im Distrikt Steinnick. Ein schmaler Pfad, dessen Eingang mit Brombeergebüsch verdeckt ist, führt den Berg hinauf. Nach etwa zwanzig Metern liegt dort einsam der „Teufelsstein“. Er sieht aus wie eine große, hingeworfene Kugel aus erstarrtem Lavagestein. Der Durchmesser des Steines beträgt gut zwei Meter, hat eine sehr rauhe Oberfläche und ist als Naturdenkmal in der Kulturdatenbank der Region Trier aufgelistet

Im Ort wird von ihm berichtet, dass sich dieser Teufelsstein bei Glockengeläut wie von Zauberhand um die eigene Achse dreht. Manche Älteren schrecken Kinder mit erfundenen Erzählungen, dass dort in Urzeiten Menschen hingerichtet worden seien.

Kultstätte oder Wegweiser Ein ebenfalls sehr beweglicher Stein, der sich dreimal um sich selber drehe, wenn er das Mittagsläuten höre, steht bei Gönnersdorf und wird „Hippelstein“ genannt. Der Name könnte eine Verballhornung des Wortes „Hünenstein“ sein. Mehrere Millionen Jahre ist er alt und der eigenartigste Dolomitfelsen im Vulkaneifelkreis. Mehrere Dolomitblöcke sind aufeinandergeschichtet. So gleicht er einem Pilz, etwa fünf Meter hoch und ebenso breit. Heimatkundler vermuten, dass dieser Hippelstein in vorchristlicher Zeit vermutlich als Kultstätte oder als Wegweiser diente.

Ebenfalls „Hippelstein“ wird ein besonders großer und eindrucksvoller Felsklotz genannt, nur wenige hundert Meter von der Altburg bei Schalkenmehren entfernt. Der Überlieferung nach, wurden hier zur Germanenzeit wichtige Zusammenkünfte abgehalten. Mehrere Sagen flechten sich rund um den Hippelstein. Wenn es Mittag läutet, dreht er sich dreimal herum. Nur Sonntagskinder können es sehen, können dann dort Schätze, Silber und Gold entdecken. Aber es ist auch nicht ganz geheuer am Hippelstein. Bauern, die aus dem Felde zurückkamen, Waldarbeiter, die nach getaner Arbeit nach Hause strebten, Wanderer, die ihr Ziel suchten, alle gingen meistens mit klopfendem Herzen an dem spitzen Stein vorüber. Dort sahen sie Gestalten, die sich hinter dem Stein aufreckten und ihnen entgegentraten. Stimmen riefen in der Luft und Geheul und Gepolter durchdrangen den Wald.

Aber einmal bewirkte das Hippelsteinchen etwas Gutes. Ein Schäfer aus Schalkenmehren hatte einem Mann aus Brockscheid Geld geliehen. Aber dieser wollte seine Schulden nicht begleichen, gleich wie oft der Schäfer auch bat oder mahnte. Eines Tages erfuhr der Schäfer, dass der Brockscheider vom Dauner Markt kommend sich auf dem Nachhauseweg befand. Rasch eilte er drum mit seinem Schäferkarren hin zur Altburg, hängte sich ein Tuch vors Gesicht und wartete. Als der Schuldner sich dem Hippelsteinchen näherte, war der Auftritt des Schäfers gekommen. Langsam reckte er sich in die Höhe und rief mit dunkler und drohender Stimme dem erschreckt dastehenden Mann zu:

„Zahle dem Schäfer das Geld zurück, sonst breche ich dir das Genick! Säume nicht und tu es schnell, sonst hol ich dich mit in die unterst Höll!“

Dieses Mittel hatte Erfolg. Schreckensbleich sank der säumige Zahler auf seine Knie und gelobte dies mit letzter Kraft seiner ersterbenden Stimme. Und er hat noch am gleichen Tag Wort gehalten und seine Schuld beglichen.

Ein weiterer Klotz aus Basaltlava befindet sich neben einer Lavagrube am Hangelsberg bei Dockweiler. Er steht unter Naturdenkmalschutz des Kreises Daun und wird der „Spitze Stein“ genannt. Dereinst soll er den Mittelpunkt des Landkreises Daun markiert haben. Die frühere Spitze, die dem Klotz seinen Namen gab, gibt es nicht mehr. Im Laufe der Jahrzehnte wurde sie zerstört und der Stein seitens des Lavaabbaubetriebes umgesetzt. Auch wenn der Stein nicht sehr hoch ist, so erregen Volkssagen über ihn immer noch Gruseln und Unbehagen. So sahen viele, die an ihm im Dämmerlicht vorübergingen, Spukgestalten um ihn herum geistern, die ihnen den Weg versperrten oder ihnen entgegenkamen oder hörten unheimliche Geisterstimmen, Gepolter oder Geheul. Andere bemerkten einen Geisterschimmel Richtung Hangelsberg vorüberjagen, der einer Schlacht bei Hohenfels entkommen war, oder eine feurige Kugel, die Wanderer erschreckte und sie verfolgte.

Auch der Teufelsstein bei Katzwinkel soll – wie man sich im Ort erzählt – die Gabe besitzen, sich bei Glockengeläut um die eigene Achse zu drehen. Foto: TV/Alois Mayer