Freizeit : Verein zur Förderung der Jugendarbeit in der Vulkaneifel unterstützt Brockscheider Jugendwerkstatt

Verein zur Förderung der Jugendarbeit in der Vulkaneifel unterstützt Brockscheider Jugendwerkstatt

Die 830-Euro-Spende des Vereins zur Förderung der Jugendarbeit in der Vulkaneifel nahmen Ortsbürgermeister Frank Michels und Rüdiger Herres, Jugendpfleger der Verbandsgemeinde Daun, entgegen. Von dem Geld soll ein Materialcontainer gekauft werden. Foto: Jugendpflege der Verbandsgemeinde Daun

Brockscheid (red) Wegen der corona­bedingten Hygiene­richtlinien, denen die Jugendarbeit in Innenräumen unterliegt, hat sich die Ortsgemeinde Brockscheid Gedanken gemacht.

In Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Daun und dem Förderverein Brockscheid ist das Projekt „Outdoor-Jugendwerkstatt“ entstanden. Was draußen möglich ist, was Schreiner, Zimmerleute, Forstwirte, Garten- und Landschaftsbauer sowie Bildhauer der Zielgruppe praktisch und kreativ beibringen können, soll es dort geben. Material und Ausstattung müssen die Organisatoren noch anschaffen.