Historie : Alte Schätzchen suchen neues Huhause

Gerolstein Was passiert mit dem Inventar des Kreisheimatmuseums in Gerolstein, das von Christa und Christian Engels 15 Jahre lang betrieben wurde und nun aufgegeben wird, weil die Besitzer die Immobilie verkaufen wollen?

Zudem sagte er, dass er die historischen Stücke gegen Entgelt restaurieren und sie in der Oberburg in Lissingen, die ihm gehört, auf 300 Quadratmetern auszustellen. Denn, so Engels: Während die Besucherzahlen bereits vor Corona im Kreisheimatmuseum in der Sarresdorferstraße „dramatisch runtergegangen“ seien, „zieht eine Burg immer Besucher an“. auf die Frage, was die einzelnen Stücke denn so wert seien sagte Engels: „Der ideelle Wert ist sehr viel höher als der materielle, denn ich kann zu jedem Stück eine Geschichte erzählen. Die Schränke sind so zwischen 300 und 600 Euro wert“, nannte er ein Beispiel.