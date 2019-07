Birgel : Was Rettungshunde alles können

Was Rettungshunde alles können

Die Such- und Rettungshundegruppe Vulkaneifel präsentiert, was die Hunde und ihre Führer während Arbeit leisten müssen. Foto: TV/Carina Niesen

Birgel Die Such- und Rettungshundegruppe Vulkaneifel zeigt, was die Führer und ihre Tiere leisten und beherrschen müssen.

Die Hunde Pepper, Yuma und Tika zogen alle Blicke der zahlreichen Besucher auf sich, als sie freudig aufgeregt das Gelände am Birgeler Sportplatz betraten. Doch dieses Mal stand kein Einsatz an, sondern eine kleine Vorführung, was Rettungshunde während ihrer Ausbildung zum Personenspürhund, dem sogenannten „Mantrailer”, alles lernen und im Einsatz leisten. Die Suche nach vermissten Personen, bei der sich „freiwillige Opfer” aus dem Publikum versteckten und von den Rettungshunden gefunden werden mussten, war ein Programmpunkt beim Sommerfest des Vereins „Tierteller“. Eine Stunde lang zeigten die Teams Elemente des Trainings und der Prüfung von Personenspürhunden.