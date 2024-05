Information statt Diskussion Der Wolf und der Herdenschutz – ein Tag für Tierhalter in der Eifel

Die Wölfin, die im vergangenen Monat in der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein zubiss, tötete zwar kein Weidetier, sondern ein weibliches Stück Rotwild. Dennoch soll es demnächst genau darum gehen: den Schutz von Schafen, Rindern und anderen eingehegten Tieren vor dem Angreifer, und zwar Sonntag 2. Juni, 10.30 bis 16.30 Uhr, am Ortsrand von Steffeln-Auel, ebenfalls in der VG Gerolstein.