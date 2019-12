Jugend : Was wollen die jungen Leute?

Arbeiten im Homeoffice ist eine der Perspektiven, die auf dem Land gut funktionieren können. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Daun Eine Sozialraumanalyse der Akademie Junges Land im Auftrag der Verbandsgemeinde Daun offenbart, wie Jugendliche ihre Heimat erleben. Wichtig sind die Ergebnisse für die künftige Jugendpflege, aber auch für die Entwicklung der Dörfer, Unternehmen und Vereine.

Dörfer, die sich gegen Negativfolgen des demografischen Wandels behaupten… sie machen den einen Teil des WEGE-Prozess der VG Daun aus. Und der wiederum soll dazu beitragen, die von etlichen Politik-Beratungsfirmen heraufbeschworene Leere auf dem Land Lügen zu strafen. Ein kleiner, aber wichtiger Baustein hierbei ist die in diesem Jahr erarbeitete Sozialraumanalyse der Akademie Junges Land. „Befragen konnten wir junge Menschen, die in und um Daun wohnen, sowie Rückkehrer bis zu einem Alter von etwa dreißig Jahren“, erläutert Jugendpfleger Rüdiger Herres. „Aber das Ganze ist anschlussfähig zum Konzept der sorgenden Gemeinschaften, die systematisch Alt und Jung zusammenführen.“ Die Analyse ist also nicht nur bedeutsam für die Frage, wie die Generation U20 die Vulkaneifel erlebt, sondern auch für die weiteren Lebensperspektiven – sowohl der Jugendlichen selbst wie der bereits Älteren.

Es zeigt sich, dass es zwar individuell recht unterschiedliche Sichtweisen gibt. Aber dennoch sind zwischen den Geschlechtern nur wenige Differenzen in den Wünschen und in der Kritik feststellbar. Bei allen überwiegt ein positives Bild der Verbandsgemeinde, für alle sind vor allem die sozialen Bindungen ganz wichtig. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die drei Themenfelder, welche die mehr als 350 Interviews – die meisten davon direkt in Daun – schwerpunktmäßig beleuchteten: Engagement und Teilhabe, Bleibe- und Rückkehrperspektiven, Identität und Beruf. Trotz guter Bewertung der angebotenen Aktivitäten beim sozialen oder sportlichen Engagement bleiben Wünsche offen, so nach Möglichkeiten auch jenseits von Vereinen, nach offenen Kulturtreffs oder nach einem einheitlichen, leicht erreichbaren Ansprechpartner. Die Arbeit der Jugendpflege selbst ist bei vielen Jugendlichen demnach noch nicht ausreichend bekannt.

Info Befragung nach Altersgruppen Befragt wurden nach Altersgruppen unter 14-Jährige, 14- bis 18-Jährige, 19- bis 25-Jährige und 26- bis 35-Jährige, so dass Schülerinnen und Schüler ebenso wie Auszubildende oder Studierende und junge Erwachsene mit Job und eigener Familie berücksichtigt wurden. Die Akademie Junges Land (www.jungesland.de) gehört zur Katholischen Landjugendbewegung und ist eine mobile Bildungseinrichtung. Ziel ist die Unterstützung ehrenamtlich und hauptberuflich Tätiger in der Jugendarbeit und in ländlichen Organisationen mit Bildungs-, Qualifizierungs- und Austauschangeboten.

Die Zukunftsperspektiven in der VG gelten bei den jungen Menschen als gut, ebenso der soziale Zusammenhalt und die intakte Naturumgebung. Deswegen ist die Bereitschaft, zu bleiben oder nach Studium oder Berufserfahrung auch wieder zurückzukehren, bei vielen ausgeprägt.

Aber es müssen die Voraussetzungen stimmen: persönliche Entfaltung und Jobs, Mobilität und ausreichende Informationen über alles, was im Umfeld läuft. Zwei Drittel der Befragten glauben, den Traumberuf in der Heimat verwirklichen zu können. Doch die existierenden Hilfen hierfür, etwa das Programm „Eifelstarter“, sind unbekannt. Ausruhen auf dem Ist-Zustand ist also nicht angebracht.