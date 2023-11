Vulkanologischer Ursprung Fehlender Grenzwert: Wasser mit erhöhtem Schwermetall-Wert bei Kelberg

Seit Frühjahr 2017 ist dem Gesundheitsamt in Daun bekannt, dass das Trinkwasser in weiten Teilen des Landkreises Vulkaneifel wegen des Vulkangesteins erhöhte Werte von Vanadium, einem Schwermetall, aufweist. Infolgedessen wurden auf Betreiben des Gesundheitsamts sukzessiv Eisenhydroxid-Filter in die Trinkwassergewinnungsanlagen eingebaut oder neue Anlagen mit solchen Filtern gebaut – zuletzt das neue Wasserwerk samt Pumpstation in Kirchweiler, das Ende 2020 ans Netz ging. Seither sind die Vanadium-Werte sehr niedrig, vielerorts gar unter der Nachweisgrenze.