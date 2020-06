Gerolstein/Nohn/Üxheim-­Ahütte Trotz Corona wird es an freien Tagen regelmäßig eng am Wasserfall Dreimühlen. Ein Leader-Projekt wird nun vorgezogen, um den Ansturm zu entzerren.

Inklusive der Neugestaltung des Areals, dem Bau eines Trittsteinübergangs über den Ahbach, neuen Geländer, Treppen, Bänken, Tischen und dem Abbau eines Steges, schlägt die Neukonzeption rund um das beliebte Ausflugsziel in der Ferienregion mit rund 90♦000 Euro zu Buche. Die Förderung durch das Leader-Programm beträgt 75 Prozent der Gesamtsumme. Die Ortsgemeinden Üxheim und Nohn beteiligen sich mit jeweils 11♦230 Euro an dem Projekt.

Der Plan: Auf Nohner Seite sollen die bestehenden Parkplätze an der L♦68 entlastet werden, eine zusätzliche Stellfläche soll an den Fischteichen entstehen, und der Parkplatz am Sportgelände zusätzlich genutzt werden. Dazu werden ein Park- und ein Besucherleitsystem eingerichtet und Wanderwege zu Wasserfall neu beschildert.

„Die allermeisten Leute haben sich an die Abstandsregelungen gehalten, eine Maskenpflicht gibt es in Außenbereichen nicht.“ Nur wenige Besucher habe man belehren müssen. Fakt sei aber, dass die jetzige Parksituation unzulänglich sei. „Polizei und Ordnungsamt werden die an der L♦68 abgestellten Fahrzeuge zukünftig abschleppen lassen“, sagt Bernd Schmitz. Auch seine Kollegen hätten den Weg nach Nohn des öfteren antreten müssen, berichtet Markus Otten von der Polizei-Inspektion Daun. „Dabei lag der Fokus auf dem unmöglichen Parkverhalten der Leute. Da Pfingsten an allen Hotspots der Vulkaneifel Hochbetrieb herrschte, konnten wir nicht auch noch den Fußweg zum Wasserfall antreten, um die Lage dort in Augenschein zu nehmen“, sagt Otten.