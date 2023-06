Infrastruktur Bauarbeiten in der Innenstadt vor „Daun spielt“ beendet?

(sts) Viel los in jüngster Zeit in in der Abt-Richard-Straße in Daun. Eine Baustelle und die damit verbundene veränderte Verkehrsführung hat für reichlich Irrungen und Wirrungen gesorgt. Die beiden Durchfahrt-verboten-Schilder ignorierte so mancher Autofahrer, was zu einigen heiklen Situationen führte. Die Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung sollten nach Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Daun bereits abgeschlossen sein. Es habe aber unvorhergesehene Probleme gegeben, beispielsweise eine Unterhöhlung der Straße oder einen Defekt an einem Kanalschacht. Ziel sei es nun, „dass die Arbeiten bis hoffentlich zum Ende nächster Woche fertiggestellt werden können“, teilt die VG auf Anfrage mit. Guter Zeitpunkt, denn am 25. Juni steht „Daun spielt“ und der verkaufsoffene Sonntag auf dem Programm.