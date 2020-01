Gerolstein/Hillesheim/Jünkerath Trotz Fusion zur neuen Verbandsgemeinde Gerolstein, bleiben die Wasserwerke der drei ehemaligen VGen bis mindestens 2026 getrennte Einrichtungen. Deshalb zahlen nur die Verbraucher der Oberen Kyll die Investitionen in das dortige Leitungsnetz.

„Die Fusionspartner haben es sich zum Ziel gesetzt, Gebühren und Entgelte in einem Zeitraum von acht Jahren zu harmonisieren“, sagt VG-Werkleiter Harald Brück. In dieser Zeit werden für die drei Bereiche weiterhin unterschiedliche Tarife gelten: Eine Beispielrechnung der Gerolsteiner Werke, die anhand des Wasserverbrauchs eines durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalts erstellt wurde, zeigt auf, wie unterschiedlich die Kosten für Wasser und Abwasser in der neuen Verbandsgemeinde verteilt sind. Danach zahlt die Durchschnittsfamilie mit einem jährlichen Verbrauch von 140 Kubikmetern (sowie 126 Kubikmetern Schmutzwasser) und einem Grundstück von rund 700 Quadratmetern im Bereich der ehemaligen VG Gerolstein zurzeit etwa 560 Euro, in Hillesheim rund 637 Euro und an der Oberen Kyll rund 692 Euro pro Jahr.