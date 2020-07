Verkehr in der Vulkaneifel : Wasserstoffzüge könnten Eifelquerbahn in die Zukunft führen

Statt Schienenbussen oder der beliebten Dampflock könnten auf der Eifelquerbahn auch Wasserstoffzüge eingesetzt werden. Foto: "e_servb" <e_servb@volksfreund.de>

Kötterichen/Ulmen/Kaisersesch/Gerolstein Verein Eifelquerbahn befürwortet die jüngsten Entwicklungen und Beschlüsse hin zu einer Reaktivierung der Strecke zwischen Gerolstein und Koblenz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Vorstand der Vereins Eifelquerbahn (der seinen Sitz in Kötterichen in der Verbandsgemeinde Kelberg hat) freut sich über die jüngsten Entwicklungen in Sachen Reaktivierung der Eifelquerbahn. Das Thema stand in der vergangenen Woche sowohl in Kaisersesch als auch in Ulmen auf der Tagesordnung der beiden Verbandsgemeinderäte.

„Wenn es auch einige kritische Stimmen gab, so stimmten am Ende beide Verbandsgemeinderäte mit großer Mehrheit für einen weiteren Anlauf zur Reaktivierung der Eifelquerbahn“, heißt es in der jüngsten Pressemitteilung des Vereins. Während man in Ulmen die weiteren Entwicklungen abwarten möchte, sprach sich der Verbandsgemeinderat in Kaisersesch für eine Beteiligung an einem noch zu gründenden kommunalen Zweckverband zur Übernahme der Eifelquerbahn-Infrastruktur aus und beauftragte die Verwaltung, sich beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über die Fördermöglichkeiten eines mit Wasserstoff betriebenen Zugs zu erkundigen.

Was den Verein zudem optimistisch stimmt, sind die jüngsten Äußerungen von Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) zum sogenannten Schienenpakt. Unter dem Motto „Öfter, Schneller, Überall“ soll der Schienenpersonenverkehr in den nächsten Jahren bundesweit deutlich ausgebaut werden, um so die Fahrgastzahlen bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln.

Lesen Sie auch Infrastruktur : Verkaufsgespräche für Eifelquerbahn laufen noch

Hierzu sollen Regional- und Fernverkehr besser miteinander verknüpft und somit die Umsteigezeiten deutlich verbessert werden. Auch soll es bei neuen Vorhaben erst darum gehen, ein entsprechendes Fahrplanangebot zu definieren und daraufhin die nötige Infrastruktur zu schaffen.

„Diesen neuen Ansatz verfolgt aktuell auch der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord bei den Planungen zu einer möglichen Reaktivierung der Eifelquerbahn“, so Vereinsvorsitzender Jens Wießner, der hinzufügt: „Der Eifelquerbahn e. V. unterstützt die aktuellen Entscheidungen auf kommunaler Ebene, hin zu einem leistungsfähigen, modernen und klimaschonenden Mobilitätsangebot für die gesamte Region. Auch der durch Bundesverkehrsminister Scheuer vorgestellte Schienenpakt ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung einer Reaktivierung der Eifelquerbahn, trägt diese doch sowohl zu einer besseren Anbindung des ländlichen Raumes, als auch zu einer deutlichen Verbesserung der Fahrzeiten zwischen Gerolstein und Koblenz bei.“

Lesen Sie auch Eisenbahnen : Zwischen Nostalgie und Klimaschutz

Dabei könnte der Verbandsgemeinde Kaisersesch nach Ansicht des Vereins eine besondere Rolle zukommen. So ist Kaisersesch eines von deutschlandweit drei Stadtquartieren im Rahmen des Projekts SmartQuart des Energieunternehmens innogy und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Im Rahmen dieses Projekts soll der weitestgehende Verzicht auf fossile Energieträger im kommunalen Bereich unter realen Bedingungen erprobt werden.