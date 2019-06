Wirtschaft : Weg ist frei für Volksbanken-Fusion

Daun/Bad Neuenahr (sts) Die Vertreter der Volksbank (Voba) RheinAhrEifel, zu deren Geschäftsgebiet weite Teile der Verbandsgemeinde (VG) Daun und die komplette VG Kelberg gehören, haben der Fusion mit der Voba Koblenz Mittelrhein mit großer Mehrheit zugestimmt: 305 Ja-, vier Nein-Stimmen und eine Enthaltung.Am 28. Mai hatten bereits die Koblenz-Mittelrhein-Vertreter für die Verschmelzung votiert (der TV berichtete).

Die Fusion erfolgt nun rückwirkend zum 1. Januar. Die Voba RheinAhrEifel ist die übernehmende Bank. Das bedeutet, der Name bleibt bestehen und auch für die Kunden ergeben sich keine Veränderungen. Das fusionierte Institut hat eine Bilanzsumme von 3,5 Milliarden Euro, betreut ein Kundenvolumen von 7,2 Milliarden Euro und wird getragen von 118 187 Eigentümern. 664 Mitarbeiter betreuen in 52 Geschäftsstellen rund 180 000 Kunden. Nach der Fusion wird es laut Elmar Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Voba RheinAhrEifel, keine betriebsbedingten Kündigungen geben: „Wir bauen unsere Bank nicht ab, sondern um und suchen aktiv nach neuen Mitarbeitern.“ Zudem wird weiter aufs Regionalmarktprinzip gesetzt: „Wir werden so groß wie nötig, um unsere Zukunft zu sichern, bleiben aber gleichzeitig über unsere Regionalmärkte so klein wie möglich.“ Es wird künftig vier Regionalmärkte geben: Ahr-Brohltal, Eifel, Mayen-Rhein und Koblenz-Mittelrhein-Mosel.