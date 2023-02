Schule : Weg mit Mobbing, her mit iPads: Das sind die Projekte am Gymnasium Gerolstein

Die Musikpädagogin Judith Etten beim Unterricht in der Bläserklasse der fünften Jahrgangsstufe des SMG Gerolstein. Foto: Christoph Steinle/SMG/Christoph Steinke/SMG

Gerolstein Mit weiteren Schwerpunktklassen und einem Selbstlernzentrum, als erste weiterführende Geopark-Schule und in Kooperation mit der Junior Uni Daun stellt das St. Matthias-Gymnasium (SMG) neue Weichen und öffnet sich nach außen. Doch mit einem Herzenswunsch der neuen Schulleiterin Claudia Schneiders scheint es noch zu hapern.

Die letzte Stunde der letzten schriftlichen Abiturprüfung läuft gerade. „Keine besonderen Vorkommnisse bisher“, sagt Claudia Schneiders, die kommissarische Leiterin des SMG seit dem 1. August 2022 (siehe Extra). Ja, sie sei auch der Meinung, dass sich Rheinland-Pfalz von der Regelung der vorgezogenen Abiturprüfung verabschieden sollte, erklärt sie zur aktuell wieder einmal geführten Diskussion. Dieses Alleinstellungsmerkmal sei eher ein Nachteil, meint sie mit Blick auf den immensen organisatorischen Aufwand und weitere Faktoren. „Da sind uns aber leider die Hände gebunden“, bedauert Claudia Schneiders.

Doch soll es bei dem Treffen mit unserer Zeitung vielmehr um all das gehen, was das SMG von sich aus und für sich derzeit neu auf den Weg bringt – ohne dabei Bewährtes aufzugeben. So wie die Bläserklasse, die es schon seit langem an dem Gymnasium gibt. Zum Verständnis: In einer nach freiwilliger Entscheidung zu Beginn des fünften Schuljahres gebildeten Bläserklasse erlernen alle Schüler im Zeitraum von zwei Jahren ein Blasinstrument oder das Schlagzeug. Diese Klasse erhält zusätzlich zum regulären Unterricht eine weitere Musikstunde.

SMG Gerolstein erhält neue Sportklasse und digitale MINT-Klasse

Nach ähnlichem Prinzip soll es ab dem kommenden Schuljahr am SMG in der Orientierungsstufe auch eine Sportklasse geben. „Bewegung steigert nachweislich die Konzentration und die Motivation und somit die Schulfreude insgesamt“, erklärt die Schulleiterin. „Und überhaupt“, betont Claudia Schneiders – „wir werden mit Radfahren, Klettern und Schwimmen mehr Arbeitsgemeinschaften aus dem sportlichen Bereich anbieten. Zudem sollen die Wandertage einen stärkeren sportlichen Akzent bekommen.“ In dem Zusammenhang stehe auch eine große Sportveranstaltung, die sich als gemeinsames Solidaritätsprojekt aller fünf Gerolsteiner Schulen für das Schuljahresende zurzeit in Planung befinde.

Mit dem kommenden Schuljahr wird außerdem mit dem Schulentwicklungsprogramm „Gemeinsam Klasse sein“ Mobbingprävention im Schulsystem nachhaltig verankert. In einer Projektwoche pro Schuljahr sollen die Schüler sensibilisiert und darin unterstützt werden, sich gegen Mobbing einzusetzen.

„Wir machen unseren Schülerinnen und Schülern ein weiteres attraktives und zeitgemäßes Unterrichtsangebot“, fährt Claudia Schneiders fort und stellt das Konzept für eine weitere Schwerpunktklasse. „Forschend-entdeckend, projektorientiert arbeiten, experimentieren, an Wettbewerben teilnehmen, Angebote der Junior Uni Daun wahrnehmen“, zählt sie beispielhaft von den Inhalten auf, die auf die Mädchen und Jungen (bei möglichst gleicher Verteilung) zukommen, wenn sie sich ab dem siebten Schuljahr für die „digitale MINT-Klasse“ entscheiden. Wobei MINT für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik steht und „digital“ für das Arbeiten mit iPads. „Hier können schon die Weichen für die Leistungskursfächer oder gar für die Berufswahl gestellt werden“, ist die Schulleiterin überzeugt.

SMG Gerolstein will Angebote der Junior Uni Daun nutzen

Stichwort Junior Uni Daun, deren Fertigstellung für den Herbst geplant ist, jene als bildungspolitischer Leuchtturm bezeichnete außerschulische, ausschließlich privat finanzierte und gemeinnützige Einrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von vier bis 20 Jahren: „Wir wollen im Dialog mit den Dozenten der Junior Uni Angebote entwickeln oder bestehende Angebote nutzen“, erklärt Claudia Schneiders. Und sagt: „Wir sind auch mit der Volksbank Eifel und der Kreissparkasse Vulkaneifel als Bildungspartnern im Gespräch – sowohl was die Finanzierung von Projekten als auch die Unterstützung mit Fachkräften angeht.“

INFO ZUR PERSON Claudia Schneiders ist 50 Jahre alt und gebürtig aus Trier. Sie studierte Deutsch und Biologie und absolvierte eine Weiterbildung im Fach „Darstellendes Spiel“. Sie war Lehrerin an einem Gymnasium in Mainz und – bevor sie am 1. August 2022 kommissarische Schulleiterin am SMG wurde – am Dauner Thomas-Morus-Gymnasium tätig. Claudia Schneiders ist verheiratet und Mutter von zwei Töchtern; die Familie wohnt in Daun.

„Davon wird die ganze Schulgemeinschaft profitieren“, gibt sich die Schulleiterin überzeugt, als sie über das neue „Offene Selbstlernzentrum“ spricht. Dazu wird nach und nach die Oberstufenbibliothek zu einer Mediothek umgestaltet und beispielsweise um eine so genannte Lerntheke und weitere Infrastruktur für selbsttätiges und mediengestütztes Lernen erweitert. „Das Zentrum eignet sich für Workshops zum Erstellen von Comics per Apps, von Podcasts, Filmen und Hörspielen ebenso wie zur Förderung von leistungsstarken Schülern oder zur Stärkung der Konzentration von eher unruhigen Schülern“, erläutert die Schulleiterin die Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten.

Gymnasium Gerolstein wird Geopark-Schule

Als erste weiterführende Schule im Landkreis Vulkaneifel wird das SMG mit Vertragsunterzeichnung am 10. Februar zur zertifizierten Geopark-Schule. Die Anliegen des Geoparks – wie Naturschutz, nachhaltiger Umgang mit der Landschaft, Identifikation mit der Region – werden dann fächer- und klassenübergreifend zu Lerninhalten. Im März findet in Kooperation mit dem Verein „Forum Eine Welt“ eine Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus statt. Im Sommer geht eine völlig neu gestaltete Homepage an den Start.