Vereine : Wegemarkierungen zerstört

Mutwillig sind diese Wegemarkierungen an Hauptwanderwegen des Eifelvereins in der Ulmener Gemarkung zerstört worden. Foto: TV/Wilfried Puth

ULMEN/Schönbach/Demerath An zwei Hauptwanderwegen des Eifelvereins sind Hinweisschilder stark beschädigt worden.

(red) „Das kann man nicht verstehen, wie Menschen auf die Idee kommen, die Wegemarkierungen von zwei Hauptwanderweges des Eifelvereins so stark zu beschädigen, dass wir diese jetzt austauschen müssen“, empört sich der Vorsitzende der Eifelvereinsortsgruppe Ulmen, Erich Michels. Was war geschehen?

Peter Theisen setzt sich als ehrenamtlicher Wegewart im Ulmener Eifelverein ein und kontrolliert regelmäßig die Wanderwege in der Ulmener Gemarkung. Bei einem seiner üblichen Kontrollgänge hat er festgestellt, dass in dem von ihm betreuten Bereich mutwillige Zerstörungen von bislang unbekannten Tätern an den Hinweisschildern vorgenommen worden sind. Betroffen sind der Hauptwanderweg 13 „Vulkanweg“, der von Andernach bis nach Gerolstein verläuft, im Bereich von der Maismühle bis zur Demerather Mühle und der Hauptwanderweg 15 „Karolingerweg“ – er führt von Cochem bis nach Prüm – im Bereich zwischen der Dauner Straße in Ulmen und der Schönbacher Mühle.