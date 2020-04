Info

Das Freibad in Kelberg ist 1966/67 gebaut worden, 1989/90 gab es eine Generalsanierung. In den vergangenen zehn Jahren wurden verschiedene Fenster und Türen erneuert, die Ölheizungsanlage auf Erdgas umgestellt, der schadhafte Betonplattenbelag durch einen neuen Betonsteinpflasterbelag ersetzt, die Filter für das Beckenwasser saniert und mehrmals Instandsetzungsarbeiten an der Überlaufrinne am Beckenkopf durchgeführt. Mittlerweile ist es laut VG „insgesamt in einem desolaten Zustand“. Neben der Bädertechnik und dem Mehrzweck- und Kinderbecken seien auch die Sanitäranlagen – einschließlich Kiosk und Umkleidekabinen – dringend sanierungsbedürftig.