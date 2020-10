Gastronomie : Gerolsteiner Gastronomie lässt sich was einfallen

Gerolsteiner Gastronomie lässt sich was einfallen

Pizza und andere Leckereien: Die Gerolsteiner Gastronomen bieten ab Montag wieder einen ausgedehnten Liefer- oder oder Abholservice an. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Gerolstein Ab Montag sind auch in Gerolstein wegen der aktuellen Pandemieverfügung für einen Monat wieder alle Gaststätten geschlossen. Wie bereits beim Lockdown im Frühjahr lässt sich die Gerolsteiner Gastronomie etwas einfallen: Viele bieten nun wieder einen Liefer- oder Abholservice an.

Stadtbürgermeister Uwe Schneider (SPD) hat dazu wie bereits im Frühjahr einen Aufruf unter dem Stichwort „Gerolstein hat Appetit“ gestartet, die Resonanz kann sich sehen lassen: Stand jetzt beteiligen sich elf Restaurats an der Aktion, weitere können jederzeit hinzukommen. Schneider appelliert: „Bestellen Sie in dieser für unsere Gastronomen schweren Zeit öfter mal was zu essen.“