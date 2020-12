Konzert : Weihnachten und Jahresschluss

Großlittgen In der Abteikirche im Kloster Himmerod gibt es statt des üblichen Weihnachtskonzertes, das in diesem Jahr coronabedingt ausfallen muss, in diesem Jahr zwei kleinere Veranstaltungen. Am zweiten Weihnachtstag, Samstag, 26. Dezember, um 15 Uhr heißt es „Weihnachtsfreude in Wort und Musik“ mit Mezzosopranistin Martina Garth.

An Silvester, Donnerstag, 31. Dezember, gibt es „Worte und Musik zum Jahresausklang“. Die Texte spricht Kirchenrektor Professor Dr. Reinhold Bohlen, an der Orgel: Wolfgang Valerius.