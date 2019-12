Haus der Jugend : Weihnachts-Einstimmung im Café Asyl

Daun Das Team vom Café Asyl in Daun lädt für heute, Montag, um 14 Uhr ins Café Asyl im Haus der JUgend in der Bahnhofstraße ein, um sich gemeinsam mit der Familie in gemütlicher Atmosphäre auf Weihnachten einzustimmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dies ist auch ein Anlass allen Danke zu sagen, die sich das ganze Jahr miteingebracht haben und somit einen weiteren Meilenstein zur Integration mit beigetragen haben.

Um 16 Uhr verabschiedet sich das Team dann.