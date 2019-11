Brauchtum : Weihnachtsfeier in Steffeln

Hillesheim/Steffeln Seine Weihnachtsfeier veranstaltet der Awo-Ortsverein Hillesheim am Sonntag, 1. Dezember, ab 11 Uhr im Gasthaus Sünnen in Steffeln. Auch Nichtvereinsmitglieder sind eingeladen. Um besser planen zu können, wird um Anmeldungen bis spätestens 25. November bei Peter Dieter Ludwig, Telefon 06593/9658 und 06593/9808704 oder per @-Mail: peter.kathy.ludwig@t-online.de gebeten.

