Brauchtum : Alte Handwerkskunst im Keller von Burg Reifferscheid

Hellenthal-Reifferscheid Der 23. Weihnachtsmarkt auf der historischen Reifferscheider Burganlage beginnt am 27. November.

(red) Der Duft von Glühwein zieht durch den Burgbering, der Nikolaus erzählt den Kindern vor der Lebenden Krippe die Weihnachtsgeschichte und verteilt Geschenke. Die Büdesheimer Alphorn- und Büchelbläser, die Turmbläser und die Musikvereine spielen weihnachtliche Lieder. All dies und noch mehr ist am ersten Adventswochenende auf der Burg im Hellenthaler Ortsteil Reifferscheid zu erleben.

Der Eifelverein Reifferscheid will den Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit geben, in einem ruhigen Ambiente nach der Corona-­Pan­demie und der Flut­kata­strophe ein wenig zur Ruhe zu kommen.

Sein 23. Weihnachtsmarkt auf der historischen Burganlage ist am Samstag, 27. November, von 14 bis 22 Uhr geöffnet und am Sonntag, 28. November, von 11 bis 18 Uhr.

Im Burgkeller präsentieren Handwerker ihre jahrhundertealte Kunst. Mehr als 40 Aussteller haben ihr Kommen zugesagt. Im Burgcafé lässt es sich in gemütlicher Atmosphäre Kaffee trinken und unter vielerlei Kuchen auswählen. Auch die Kirche in Reifferscheid erstrahlt in einem besonderen Glanz. Die Grundschule wird sich ebenfalls mit einem eigenen Programm am Weihnachtsmarkt beteiligen.