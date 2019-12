Weihnachtsmarkt : Am Glühweinstand lässt es sich aushalten

Ein Foto mit dem Weihnachtsmann kann man immer gut brauchen. Leonard und Sophia Linden ließen sich die Chance beim Gerolsteiner Weihnachtsmarkt nicht entgehen. Foto: Vladi Nowakowski

Gerolstein (now) „Wir sind heute extra nicht zum Kölner Weihnachtsmarkt gefahren, weil es dort immer so überlaufen ist“, sagt ein Besucher aus Kall in der nordrhein-westfälischen Eifel und weist auf die Gerolsteiner Hauptstraße, auf die gerade ein mächtiger Regenguss herab prasselt.

Die Krippe mit ihren lebensgroßen Holzfiguren hat Premiere beim Gerolsteiner Weihnachtsmarkt. Jahr für Jahr sollen dank Sponsoren weitere Figuren hinzukommen. Foto: Vladi Nowakowski

Ein Teil des Weihnachtsmarkts fand im Rondell statt (links). Dort konnten die Besucher in aller Ruhe nach Geschenken stöbern. Die Krippe mit ihren lebensgroßen Holzfiguren hatte Premiere. Jahr für Jahr sollen dank Sponsoren weitere Figuren hinzukommen. Foto: Vladi Nowakowski