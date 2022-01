Benefizaktion : Weihnachtspakete vom Lions Club Daun

Daun (red) Auch in Zeiten der Corona-Pandemie organisierte der Lions Club Daun seine traditionelle Weihnachtspaket-Aktion.

Gerade in dieser schwierigen Phase wollte er vielen hilfsbedürftigen Kindern, Jugendlichen, Familien, Seniorinnen und Senioren im Landkreis Vulkaneifel zu Weihnachten eine Freude bereiten und zeigen, dass sie nicht vergessen werden. Insgesamt über 100 Pakete haben Mitglieder in coronagerechten Kleinstgruppen gepackt und überbracht. Spiel­sachen, Gutscheine, Süßigkeiten und Dinge des täglichen Bedarfs, Bälle, Mal­utensilien oder Bücher brachten allen Beschenkten große Freude.

Seit mittlerweile 16 Jahren findet die Weihnachtspaket-Aktion des Clubs mit der Hilfe vieler Sponsoren statt. Auch die Kinder, Eltern und Erzieherinnen der Kita in Meisburg beteiligen sich seit nunmehr sieben Jahren regelmäßig mit viel Begeisterung an diesem Lions-Projekt und packen dafür zusätzlich eigene Pakete für Kinder. Viele Bürger unterstützen in den Adventswochen die Einkaufsaktion der Lions in Kooperation mit dem Edeka-Markt Daun sowie am Weihnachtsstand der Lions-Damen.