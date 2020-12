Soziales : Lions Club Daun bringt Weihnachtspakete

Über 70 Pakete wurden pandemie-gerecht in Kleinstgruppen gepackt und von einzelnen Mitgliedern des Clubs in ihren Autos transportiert und überbracht. Foto: Lions Club Daun

Meisburg (red) Trotz Corona-Pandemie hat der Lions Club Daun auf seine schon traditionelle Weihnachtspakete-Aktion nicht verzichtet. Kinder, Jugendliche, Familien, Seniorinnen und Senioren im Landkreis sollten sehen, dass sie nicht vergessen werden.

Mehr als 70 Pakete wurden pandemiegerecht in Kleinstgruppen gepackt, von einzelnen Mitgliedern in ihren Autos transportiert und überbracht. Unter anderem waren Spielzeug, Bälle, Gutscheine, Süßigkeiten, Bücher, Mal- und Back­utensilien darin. Auch Kinder und Eltern der Kita Hinterbüsch in Meisburg hatten Geschenke zu Hause verpackt und beigesteuert – noch mehr als in den Jahren zuvor. Der Lions Club dankt allen Unterstützern. Foto: Lions Club Daun