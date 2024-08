Schichtwechsel bei Ziegen und Schafen Tierische Rasenmäher: Wer weidet neuerdings an den Hängen am Weinfelder Maar?

Die Landschaftspflege an den Hängen des Weinfelder Maares und die Tiere, die dort als „Rasenmäher“ weiden und der Verbuschung entgegenwirken sollen, haben sich in dieser Saison verändert. Seit 2013 wurde das Beweidungsprojekt vom Mehrener Weinfelder Hof, von der Familie Kordel, übernommen. Die sieben Esel von Jan Kordel vom Weinfelder Hof, die das ganze Jahr am Totenmaar kreisten, sind jetzt nicht mehr anzutreffen – sie weiden nun in Mehren auf der Haardt. Seine 22 „Weinfelder Ziegen“ hat Kordel Udo Fries verkauft, der in Gerolstein-Oos eine große Schäferei betreibt und nun seit Mai in das Naturschutzprojekt der Bewirtschaftung der Maarhänge eingestiegen ist.