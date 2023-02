Helfer gesucht! : So hilft der Weiße Ring in der Eifel

So hilft der Weiße Ring in der Eifel

Bitburg/Daun/Wittlich Der Ring ist eine der größten ehrenamtlichen Organisationen, die sich um Opfer von Gewalttaten kümmert. Es werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht.

Viele Vereine und Verbände bieten für alle Lebenslagen unentgeltliche Hilfe an. Darunter auch der Weiße Ring, der sich um Opfer von Straftaten kümmert. Vor 45 Jahren von Eduard Zimmermann, dem Moderator der Fernsehsendung Aktenzeichen XY, gegründet, hat der Verein bis heute zahlreiche Tätigkeiten aufzuweisen.

Bisher bildeten der Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Vulkaneifelkreis eine Einheit in der Betreuung der Hilfesuchenden. „Allerdings sind dort seit etwas mehr als einem Jahr Mitarbeiter des Weißen Rings aus Altersgründen ausgeschieden, sodass wir zurzeit händeringend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese Region suchen“, sagt Wolfgang Schmitz, Außenstellenleiter in der Geschäftsstelle Bernkastel-Wittlich. Das war unter anderem auch ein Grund, warum er sich in Daun mit der rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und Landrätin Julia Gieseking (SPD) getroffen hatte. „Wir wollten ausführlich über die ehrenamtliche Arbeit der größten Opferhilfeorganisation informieren“, sagt Schmitz.