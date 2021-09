Kultur : „Weißes Rössl“ liegt jetzt in Daun-Gemünden

Fabelhaft: das Ensemble von „Im weißen Rössl“, hier kurz vor der Pause. Foto: Lydia Vasiliou

Daun-Gemünden Drei Tage lang offerierte der Verein Gemündener Freilichtspiele ein Schauspiel erster Klasse. Musical-Darsteller und Intendant Sebastian Krolik aus Daun spielte eine der Hauptrollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lydia Vasiliou

Zum Inhalt der Operetten-Komödie „Im weißen Rössl“ muss man nicht weiter eingehen, nur so viel in aller Kürze: Leopold liebt Josepha, Josepha liebt Otto und Otto liebt Ottilie. Manche werden sich an den Kultfilm aus dem Jahr 1960 mit Peter Alexander erinnern der sich im und um das gleichnamige Hotel am Wolfgangsee in Österreich abspielte und nun ein Revival erfährt.

Aber nicht in Österreich, sondern in der Eifel, genauer gesagt im Dauner Stadtteil Gemünden. Auf diese Idee kann nur ein Fachmann kommen, der sich im Laufe der Jahre ein großes Netzwerk an Künstlern und anderen für eine derartige Veranstaltung notwendige Personen aufgebaut hat: Sebastian Krolik, in Daun geboren, 15 Jahre in Berlin und Hamburg als Darsteller in bekannten Musicals wie „Sister Act“, „West Side Story“ oder zuletzt in „Tanz der Vampire“ mitgewirkt, hat den Weg zurück in die Heimat gefunden und 2019 mit Ehemann Dominik das Landhotel Müller im Stadtteil Gemünden gekauft.

EXTRA Die Akteure Rössl-Wirtin Josepha Vogelhuber: Franziska Schuster; Leopold Brandmeyer/Zahlkellner: Sebastian Krolik; Wilhelm Giesecke/Fabrikant: Hans-Henning Stober; Ottilie Giesecke/seine Tochter: Silvia Willecke; Dr. Otto Siedler/Rechtsanwalt: Marius Bingel; Sigismund Sülzheimer/Fabrikant: Benjamin Eberling; Professor Dr. Hinzelmann/Reisender: Stefan Leonard; Klärchen Hinzelmann/seine Tochter: Steffi Irmen; Kaiser Franz-Josef: Friedhelm Marder; Piccolo/Kellner/Regieassistent: Justus Schmeck; Kathi Weghalter/Postbotin: Frederike Wulff.

Aber sich auf seiner Musical- und Schauspielkarriere ausruhen war dann doch nicht gewollt. Und da kam die Überlegung: „Wir könnten doch auch in kleinem Rahmen was machen.“ So klein war das Ganze nun auch wieder nicht, 40 Menschen bildeten die Crew hinter den Kulissen bestehend aus Technikern, Darstellern, Bewirtungspersonal und Helfern am Eingang. Eineinhalb Jahre dauerten die Vorbereitungen und es hat sich gelohnt, professionelle Gestaltung auf allen Ebenen.

So konnten die Zuschauer auf der Tribüne der lustigen Geschichte um die Rössl-Wirtin, Kellner Leopold und Piccolo, dem Fabrikanten Gieseke und Tochter und anderen sowie Kaiser Franz-Josef I., den der Dauner Stadtbürgermeister Friedhelm Marder mimte, folgen.

Einzigartig war das Bühnenbild, hatte man doch kurzerhand das Landhotel mit dem Logo „Im weißen Rössl“ versehen und so ein echtes Hotel als Kulisse. Die vorbeiführende Straße wurde zum Hotelgarten umfunktioniert und im Handumdrehen fühlte man sich mitten im Geschehen, zumal auch die Zuschauer die bis heute beliebten und unsterblichen Evergreens wie „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“, „Zuschau‘n kann i net“ oder auch „Es muss was Wunderbares sein“, Anfang der 1930er Jahre von Ralph Benatzky komponiert, gerne mitsangen und begeistert applaudierten.

„Pro Abend hatten wir 275 Gäste, mehr ging ja nicht wegen Corona. Die Vorstellungen waren alle ausverkauft“, sagt Sebastian Krolik, „die Gäste kamen von nah und fern, sogar aus Köln und Hamburg.“

Sie werden es nicht bereut haben, denn in Daun-Gemünden waren hochkarätige Akteure am Werk. Alle mit Headsets ausgestattet, lieferten die Darsteller erstklassige schauspielerische und gesangliche Leistung, perfekt von der Technik abgestimmt. Kultur auf höchstem Niveau mitten in der Eifel.

Und das soll sich auch wiederholen. „Wir werden in den kommenden Jahren immer Anfang September eine derartige Veranstaltung anbieten“, sagt Sebastian Krolik. Dazu wurde der Verein „Gemündener Freilichtspiele“ gegründet.

Kellner Leopold (Sebastian Krolik) ist verliebt in die Rössl-Wirtin (Franziska Schuster). Foto: Lydia Vasiliou

Mein Liebeslied muss ein Walzer sein, behauptet Dr. Siedler (Marius Bingel). Foto: Lydia Vasiliou