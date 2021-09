Energie : Keine einheitliche Linie bei Windkraft-Abstandsregeln

Rund drei Dutzend Aktivisten haben im Vorfeld der jüngsten Ausschusssitzung vor dem Rondell in Gerolstein gegen die Windkraftplanung in der Verbandsgemeinde Gerolstein, vor allem auf dem Duppacher Rücken, protestiert. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein/Daun/Kelberg 1000 oder 2000 Meter? Der VG-Rat Gerolstein wird sich wieder mit dem Streitthema befassen. In der VG Kelberg geplantes Windkraft-Vorhaben hat die Kreisverwaltung abgelehnt.

In der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein stagniert seit mehr als einem Jahr die formale Windkraftplanung. Nachdem der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss im Sommer 2020 einen Empfehlungsbeschluss für die Ausweisung neuer Vorrangflächen für Windenergie gefasst hat, gab es bislang kein abschließendes Votum, das das weitere Verfahren in Gang gesetzt hätte. Das will der VG-Rat in seiner Sitzung am 16. September fällen. Zu einer erneuten Empfehlung kam es in der jüngsten Ausschusssitzung nicht.

Das lag an einem Streitpunkt, über den keine Einigung erzielt wurde: Soll es beim Mindestabstand von 1000 Metern um Ferienhausgebiete bleiben, oder soll der Schutzabstand auf 2000 Meter erhöht werden. Letzteres befürworten die Verwaltung sowie einige Fraktionen und auch Bürgermeister Hans Peter Böffgen (parteilos), nachdem sich die politischen Vertreter bei Ortsbesichtigungen an der Oberen Kyll ein Bild von der Situation gemacht haben. Die CDU-Fraktion hingegen will mehrheitlich keine Erhöhung des Schutzabstandes.

Info Bereits 1991 das erste Windrad gebaut Die Kreisverwaltung prüft derzeit mehrere Anträge: Windpark Mannebach (VG Kelberg, sechs Anlagen), Windpark Retterath/Kolverath (VG Kelberg, vier Anlagen), Arbach (VG Kelberg, eine Anlage als Teil eines Windparks auf dem Gebiet des Kreises Mayen-Koblenz), Reuth (VG Gerolstein, zwei Anlagen, dafür sollen vier alte Anlagen abgebaut werden). Knapp 100 Windräder mit einer Höhe von mehr als 35 Metern drehen sich derzeit im Kreis Vulkaneifel. Gut zwei Drittel davon stehen allein auf dem Gebiet der früheren Verbandsgemeinde (VG) Obere Kyll, die in der heutigen VG Gerolstein aufgegangen ist. An der Oberen Kyll setzte man schon früh auf den Wind: Bereits 1991 wurde dort das erste Windrad in Ormont gebaut.

Hintergrund: Mit der Verdoppelung des Abstandes könnten die touristisch bedeutsamen Ferienparks an der Oberen Kyll ein wenig geschützt werden – und vor allem auch der Stadtkyller Ortsteil Schönfeld. Südlich und westlich von ihm stehen bereits Windkraftanlagen, künftig dürften dann auch westlich und nördlich etliche dazukommen, so dass der Ort umzingelt wäre. Bei einer Erhöhung des Schutzabstandes würde im nordöstlichen Bereich hingegen ein 60 Grad großer Korridor vom Schönfeld aus frei bleiben. Über die sonstigen und in der Vergangenheit bereits ausgiebig diskutierten harten und weichen Ausschlusskriterien für Windenergieanlagen in der VG Gerolstein herrscht allerdings weiter weitgehende Einigkeit unter den verantwortlichen Kommunalpolitikern.

In Teilen der Bürgerschaft, angeführt von der politischen Gruppierung Sturm im Wald, hingegen herrscht nach wie vor Widerstand gegen die Windkraftplanung. Wie bereits in der Vergangenheit kamen auch diesmal wieder knapp drei Dutzend Aktivisten, um vor der Ausschusssitzung lautstark gegen die Windkraftpläne zu demonstrieren: mit Megafonen, Sirenen, Plakaten und Sprechchören: „Wir schützen unseren Wald.“

Besonders protestierten sie gegen der Planung der fünf Ortsgemeinden Schüller, Gönnersdorf, Birgel, Lissendorf und Steffeln, auf dem stark bewaldeten Duppacher Rücken gemeinschaftlich Anlagen errichten zu lassen.

Bürgermeister Böffgen stellte noch mal seine Grundsatzüberlegung dar: „Wir sind verpflichtet, die Flächennutzungsplanung fortzuschreiben und stehen jetzt unter einem gewissen zeitlichen Druck. Mit der Ausweisung von Eignungsflächen für die Windenergie nach einem strikten und nachvollziehbaren Kriterienkatalog verhindern wir, uns dem Vorwurf einer Verhinderungsplanung auszusetzen. Denn dies hätte die Folge, dass überall im Außenbereich Anlagen aufgestellt werden dürften. Uns liegt aber allen daran, unsere Heimat zu schützen.“

Besonders emotionsgeladen waren die Diskussionen um die Windkraft in der VG Kelberg. Zuletzt auch in der Gemeinde Bodenbach, wo es im März einen Bürgerentscheid gegeben hatte. Die Einwohner waren gefragt worden, ob sie für oder gegen den Bau einer Windkraftanlage sind. Ergebnis: Eine Mehrheit der Bodenbacher befürwortete das Vorhaben.

2017 hatte der VG-Rat Kelberg mit knapper Mehrheit entschieden, aus der Windkraft-Planung auszusteigen. Seitdem ist die Verwaltung des Kreises Vulkaneifel dafür zuständig, über Anträge, die das Aufstellen von Windrädern im Kelberger Land betreffen, zu entscheiden. Und das hat sie jüngst getan: Die Firma Grünwerke GmbH in Düsseldorf hat von der Kreisverwaltung einen ablehnenden Bescheid zur Errichtung und zum Betrieb von sechs Windenergieanlagen an den Standorten Bongard und Boxberg erhalten. Die Ablehnung begründet sich im Wesentlichen über den Artenschutz. Zwar seien die Flächen für solche Anlagen geeignet. Aber die Rotmilane im direkten Umfeld sowie das Vorkommen des streng geschützten Raubwürgers (eine etwa amselgroße Vogelart) war für die Genehmigungsbehörde der zentrale Ablehnungsgrund.

